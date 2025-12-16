Doppia Curva le motivazioni delle condanne agli ultrà

Le condanne agli ultrà della Curva Sud del Milan sono legate alla gestione monopolistica degli affari nello stadio, che avrebbe favorito intimidazioni e violenze. Questo sistema illecito avrebbe generato introiti illegali superiori ai 100 mila euro annuali, evidenziando un rapporto di potere e illegalità all’interno del settore.

© Lettera43.it - Doppia Curva, le motivazioni delle condanne agli ultrà La gestione esclusiva degli affari legati allo stadio avrebbe alimentato intimidazioni e violenze nella Curva Sud del Milan, garantendo introiti illegali, come quelli derivanti dalla rivendita dei biglietti, per oltre 100 mila euro all'anno. Diversa ma ugualmente rilevante la posizione della Curva Nord interista, definita «un mero contesto materiale di copertura» per traffici illeciti, sostenuti da «un rapporto di protezione di matrice mafiosa con l'avallo del clan di 'ndrangheta dei Bellocco ». È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza firmata dalla gup di Milano Rossana Mongiardo, citate dall' Ansa, che il 17 giugno ha condannato 16 imputati a pene complessive vicine ai 90 anni di carcere nel processo abbreviato nato dall'inchiesta della Dda e sfociato nell'inchiesta denominata Doppia curva.

