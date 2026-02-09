Topografia dell’Io | il paesaggio interiore a Roma

La mostra collettiva “Topografia dell’Io – L’Arte e il paesaggio interiore” apre oggi a Roma. Artisti italiani e internazionali espongono le loro opere, cercando di rappresentare il mondo dentro di noi. La rassegna si tiene in diverse sedi della città e resterà aperta fino a fine mese. In mostra, dipinti, installazioni e video che esplorano i sentimenti e le emozioni più profonde. Un’occasione per riflettere sul nostro paesaggio interiore attraverso l’arte contemporanea.

Cosa: Mostra collettiva d'arte contemporanea "Topografia dell'Io – L'Arte e il paesaggio interiore".. Dove e Quando: Galleria Edarcom Europa, via Macedonia 12 (Roma); dal 13 al 28 febbraio 2026.. Perché: Un'esplorazione profonda del dialogo tra la visione estetica dell'artista e la risonanza emotiva dell'anima attraverso il paesaggio.. La Capitale si conferma ancora una volta epicentro di riflessione artistica con l'apertura di un nuovo e affascinante progetto espositivo ospitato negli spazi della galleria Edarcom Europa. L'evento, intitolato Topografia dell'Io – L'Arte e il paesaggio interiore, si pone come una finestra aperta sulla psiche dei creatori, trasformando la superficie della tela in una mappa emotiva e concettuale.

