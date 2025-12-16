Artisti Mecenati e Collezionisti nella Genova dell’Ottocento in mostra alla Galleria d' Arte Moderna di Nervi

La mostra “Artisti, Mecenati e Collezionisti nella Genova dell’Ottocento” alla Galleria d'Arte Moderna di Nervi apre una finestra su un secolo di fervore culturale, evidenziando il ruolo di figure chiave nell'arte genovese. Nell'ambito delle iniziative per il 2025 dedicate a Genova e l’800, questa esposizione contribuisce a riscoprire il patrimonio artistico e sociale di quel periodo.

Proseguono gli eventi legati a Genova e l'800, filo conduttore delle attività culturali per il 2025. La mostra diffusa "Ottocento svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo", progetto ideato e coordinato da Leo Lecci e Francesca Serrati per il Comune di Genova, con la.

