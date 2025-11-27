Tommaso Paradiso arriva il nuovo album Casa Paradiso e il tour nei palasport 2026 | Sanremo? Prima o poi succederà
Tommaso Paradiso torna con un nuovo capitolo della sua storia musicale. Si intitola Casa Paradiso ed è il suo progetto discografico più atteso, in uscita il 28 novembre 2025 per Columbia Records Sony Music Italy, già disponibile in preorder. Un album che segna un ritorno simbolico e affettivo: un luogo emotivo, intimo e abitato dai ricordi dell’artista, oltre che dai desideri e le nostalgie più personali. Dieci canzoni che suonano come se fossero le stanze di una casa da vivere, esplorare, sentire. Tommaso Paradiso, arriva il nuovo album Casa Paradiso: le dichiarazioni. Il disco è stato anticipato dal trailer cinematografico con le voci iconiche del duo formato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, e dai singoli “ Lasciamene un po’ ”, tra i più trasmessi in radio, e “ Forse ”, uscito il 14 novembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso Paradiso pubblica il suo nuovo album per Columbia e Sony Music: dieci tracce come dieci ambienti da attraversare, tra nostalgie curate, micro-rituali, slanci collettivi e un racconto sonoro che intreccia pop, memorie e immaginazione. - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Paradiso: "Il mio pensiero felice passa da casa". Esce il nuovo album. "Sanremo? Prima o poi ci andrò" #ANSA Vai su X
Tommaso Paradiso, “Casa Paradiso” è il nuovo album in uscita il 28 novembre - Esce venerdì "Casa Paradiso", il nuovo album di Tommaso Paradiso che verrà presentato in tre instore. Segnala spettakolo.it
Tommaso Paradiso: "Ho una domanda per Springsteen. E Sanremo..." - Il nuovo disco, il tour nei palazzetti, il Festival e il Boss. Scrive rockol.it
Tommaso Paradiso, venerdì esce il nuovo album ‘Casa Paradiso’ - 'Casa Paradiso' è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store ... Lo riporta msn.com