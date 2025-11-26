Tommaso Paradiso presenta Casa Paradiso | È un album conciliatorio come dovrebbe essere tutta l’arte E su Sanremo…
A cambiare la vita di Tommaso Paradiso è stato un monopattino. Esatto un semplice monopattino, non suo, ma uno di quelli che si prendono a noleggio, o in sharing, prendendo in prestito il termine inglese. Quindi non sempre lo stesso, ma ogni volta uno diverso, su cui il cantautore è stato solito salire negli ultimi cinque anni: si metteva le cuffie - voi non fatelo, è pericoloso - e si lasciava abbandonare a tutto ciò che riusciva a scorgere a Roma, a Milano o in qualsiasi altro posto d’Italia fosse possibile noleggiare un monopattino. Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre per Columbia RecordsSony Music Italy, ha preso forma così, a raccontarcelo è stato lo stesso Tommaso Paradiso in una conferenza stampa – organizzata nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne – che si è aperta proprio su questo tema: «Sono cresciuto in una famiglia matriarcale, la donna è sempre stata la parte centrale della mia vita », dice, ricordando una madre sola, cinque sorelle e una casa in cui tutto era femminile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
