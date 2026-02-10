tommaso cerno su rai 2 col nuovo programma non piace a pd e m5s vogliono tapparmi la bocca come a pucci

La decisione di affidare a Tommaso Cerno un nuovo programma su Rai 2 scoppia già in polemiche. Pd e M5S protestano, accusando la scelta di voler tappare la bocca al giornalista, come avvenuto in passato con Pucci. Cerno risponde senza mezzi termini, sottolineando di non temere critiche e di voler continuare a fare il suo lavoro. La questione si accende, mentre la RAI si trova al centro di nuove tensioni politiche.

Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, condurrà una striscia informativa quotidiana su Rai 2 ma il programma, ancora prima di iniziare, ha già scatenato le proteste di esponenti di PD e M5S. Il giornalista ha tuonato: “Vogliono tapparmi la bocca come ad Andrea Pucci”. Cosa si sa sul nuovo programma Rai di Tommaso Cerno La protesta di PD e M5S contro Tommaso Cerno in Rai La replica di Tommaso Cerno Cosa si sa sul nuovo programma Rai di Tommaso Cerno In base a quanto anticipato da La Notizia, la striscia informativa quotidiana condotta da Tommaso Cerno prima del Tg2, alle ore 12, prenderà il via dal 3 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La polemica tra Rai e Cerno si fa sempre più forte.

