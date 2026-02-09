Rai Cerno in pole per una striscia quotidiana non smentisce e attacca | Dopo Pucci devono tappare la bocca anche a me E intanto Meloni difende Pucci

La polemica tra Rai e Cerno si fa sempre più forte. Il giornalista non smentisce di essere in corsa per una nuova striscia quotidiana e si lamenta: “Dopo Pucci devono tappare la bocca anche a me”. Intanto, Meloni si schiera al suo fianco e difende Pucci, lasciando il pubblico a chiedersi cosa succede davvero dietro le quinte della televisione pubblica.

C’è chi rinuncia al posto davanti alle telecamere e chi viene allo scoperto, rivendicandone – non smentendolo – uno bello grosso. Alla prima categoria appartiene il comico Andrea Pucci, che ha salutato la controversa partecipazione al Festival di Sanremo, guadagnandosi l’attenzione della premier Giorgia Meloni. Alla seconda invece appartiene il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, che, come svelato da La Notizia, starebbe per assumere la conduzione di una striscia quotidiana che viale Mazzini sarebbe in procinto di affidargli. Cerno: “Devono tappare la bocca anche a me”. Iniziamo proprio dall’ex direttore de L’Espresso, ex condirettore de La Repubblica, ex parlamentare Pd, ex direttore de Il Tempo e attuale direttore de Il Giornale, Cerno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo il caso che coinvolge Pucci, il Partito Democratico punta i piedi e chiede di censurare anche Cerno, il direttore de Il Giornale.

La polemica tra il Partito Democratico e la Rai si riaccende.

