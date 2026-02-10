Úrsula Corberó, l’attrice spagnola conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Tokyo in La Casa di Carta, è diventata mamma. La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma: è nato il primo figlio dell’attrice. Non si conoscono ancora dettagli precisi sulla data o sul sesso del piccolo, ma l’entusiasmo intorno alla nuova arrivata è grande. Corberó, che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni intense, ora si gode il suo ruolo più importante: mamma.

Fiocco (forse blu) per il mondo del cinema spagnolo. Úrsula Corberó, tra le attrici più popolari in patria e all’estero grazie all’accattivante ruolo di Tokyo nella popolarissima serie Netflix La Casa di Carta, è diventata mamma. Lei e il compagno, anch’egli attore, Chino Darín hanno annunciato la nascita del loro primo bebè: nome e sesso del piccolo, però, sono ancora un segreto. Úrsula Corberó è mamma per la prima volta. “May the force be with you”, che la forza sia con te, ha scritto Chino Darín su Instagram ad accompagnamento di una foto che mostra Úrsula Corberó in posa mariana, con le curve da futura mamma che indicano una gravidanza ormai al termine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tokyo de La Casa di Carta diventa mamma, è nato il primo figlio dell’attrice Úrsula Corberó

Approfondimenti su Tokyo LaCasaDiCarta

Ursula Corbero, l'attrice di La casa di carta, è diventata mamma.

Úrsula Corberó, la protagonista di Tokyo in

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tokyo LaCasaDiCarta

Argomenti discussi: Úrsula Corberó è mamma: è nato il primo figlio di Tokyo!; Tokyo Taxi (2025) di Y?ji Yamada - Recensione; Abitare le fratture: a Tokyo Walter Mariotti rilegge il design come rigenerazione; In attesa di Lineapelle, aprono le fiere di Tokyo e Parigi.

Úrsula Corberó è mamma: è nato il primo figlio di Tokyo!Úrsula Corberó, l’indimenticabile Tokyo de La Casa di Carta, è diventata mamma per la prima volta. Come riportato dai media spagnoli, l’attrice ha partorito nella sua città natale, Barcellona, mantene ... 105.net

Ursula Corbero è diventata mamma: la Tokyo della Casa di Carta dà alla luce il suo primo figlioL’attrice e Chino Darín celebrano la nascita del loro bambino dopo dieci anni d’amore, senza pubblicizzare troppo l'evento sui social ... tgcom24.mediaset.it

«» Úrsula Corberó, conosciuta da tutti come Tokyo nella serie La Casa di carta, è diventata mamma per la prima volta. Lunedì 9 febbraio, in una clinica di Barcellona, l’attrice catalana ha dato il benvenuto al suo primo figlio insieme all’attore argentino Chino D - facebook.com facebook