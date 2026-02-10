Tiziano Ferro super ospite della prima serata di Sanremo L’annuncio di Carlo Conti

Questa sera il Festival di Sanremo si apre con una sorpresa. Carlo Conti ha annunciato sui social che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata. I fan del cantante sono già in attesa di vederlo sul palco dell’Ariston.

L’annuncio è arrivato direttamente sui social: Carlo Conti ha confermato Tiziano Ferro come super ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Una scelta che arriva dopo settimane di indiscrezioni e dopo il no di Madonna, inizialmente indicata come possibile grande ospite internazionale. In questo scenario, la presenza di Ferro assume un valore strategico preciso. L’annuncio social e l’attesa di un nome forte. “ Tiziano Ferro!!! Martedì 24 super-ospite a Sanremo!!! ”. Con questo messaggio, Carlo Conti ha ufficializzato una notizia molto attesa. Nelle settimane precedenti si era parlato insistentemente di un possibile super ospite internazionale, con Madonna indicata come uno dei nomi sondati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

