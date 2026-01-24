Per Sanremo 2026 rispunta il nome di Tiziano Ferro | Sarà superospite

Per Sanremo 2026 si torna a parlare di Tiziano Ferro, confermato come possibile superospite dell’edizione. Dopo l’annuncio di Laura Pausini, il nome di Ferro riemerge tra le voci relative alla manifestazione, già menzionato in passato come possibile partecipante tra i big. La sua presenza potrebbe arricchire ulteriormente il festival, confermando la sua importanza nel panorama musicale italiano.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro possibile ospite 6 anni dopo le lacrime per le stonature sul pezzo di Mia MartiniSi avvicina Sanremo 2026 e impazzano le voci sul cast: Carlo Conti avrebbe scelto Tiziano Ferro come superospite della kermesse canora ... virgilio.it

Sanremo 2026, che cosa sappiamo a un mese dal FestivalSe ne parla sui giornali, sui social e e in tv. A poco più di un mese dal via, dal 24 al 28 febbraio, il Festival è già ovunque, tra primi appuntamenti riservati agli addetti ai lavori e un’attesa che ... msn.com

