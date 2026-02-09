Tito Sherpa pubblica Tutto Giusto | un EP rap metafisico prodotto da Paolito Duplici con l’ospite Bunna

Tito Sherpa lancia il suo nuovo EP “Tutto Giusto”. È disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’album, prodotto da Paolito dei Duplici, arriva dopo mesi di attesa. Tra le tracce, anche un featuring con Bunna. Sherpa, conosciuto come rapper e cantautore torinese, punta su un sound “metafisico” che mescola rap e riflessioni profonde. L’EP segna un nuovo passo nella sua carriera, con brani che vogliono far riflettere e coinvolgere gli ascoltatori.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Tutto Giusto", il nuovo EP del rapper e cantautore torinese Tito Sherpa, interamente prodotto da Paolito (membro fondatore dei Duplici ) e pubblicato per l'etichetta indipendente Substrato Music. Anticipato dai singoli "Tutto Giusto" e "Non So", l'EP raccoglie 6 tracce che mettono al centro una scrittura "metafisica", capace di trasformare l'introspezione in immagini vivide: testi che oscillano tra la concretezza del quotidiano e una sospensione quasi onirica, cifra stilistica che ha reso Tito Sherpa una delle voci più riconoscibili della scena rap underground, non solo piemontese. Online dal 5 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Substrato Music, il progetto contiene sei brani prodotti da Paolito e ospita Bunna e Tusco, sottolineando il percorso originale di Tito Sherpa nell'hip hop italiano.

