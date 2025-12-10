Laceno d’oro 50 visioni di scoperta tra realtà e sogno

Laceno d’oro 50 celebra un viaggio tra realtà e sogno, offrendo una visione innovativa del cinema in un contesto fuori dalle grandi metropoli italiane. Un evento che unisce passione, scoperta e creatività, trasformando un luogo speciale in un palcoscenico per emozioni e nuove prospettive cinematografiche.

Provare a portare il cinema in un luogo che non sia una delle grandi città italiane è sempre un'immensa sfida. Specialmente oggi che i piccoli cinema fanno sempre più fatica.

Incontri, dialoghi, proiezioni e visioni che continuano a sorprenderci ed emozionarci! 50° Laceno d'Oro Film Festival - Il cinema che riflette | 1/12/2025 - 9/12/2025 | Avellino - Ingresso libero

"Laceno d'Oro", un Festival lungimirante – Dall'1 all'8 dicembre la 50° edizione - Franco Nero e Vanessa Redgrave insieme sul palco, Stefania Sandrelli che ricorda C'eravamo tanto amati, il capolavoro di Ettore Scola, che ad Avellino, nel 1969, ottenne il suo primo premio