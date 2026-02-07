Tinto Brass | Bloccati a Isola Farnese dalla frana fate qualcosa sembra un nuovo lockdown

Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana. In un appello diretto, l’attore e regista chiede aiuto, lamentando di essere isolato e di non poter usare la scala fornita, che non risolve il problema di chi, come lui, ha difficoltà a salire 141 gradini. La situazione sembra ormai critica, e Brass paragona la condizione a un nuovo lockdown forzato.

(Adnkronos) – "Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato a percorrere 141 gradini con le sue gambe. Così è difficile, sembra di rivivere un nuovo lockdown". A parlare telefonicamente con l'Adnkronos è il regista Tinto Brass, da 50 anni. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata.

Da settimane, una piccola parte di Roma, Isola Farnese, resta completamente isolata a causa di una frana.

