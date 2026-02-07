Tinto Brass | Bloccati a Isola Farnese dalla frana fate qualcosa sembra un nuovo lockdown
Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana. In un appello diretto, l’attore e regista chiede aiuto, lamentando di essere isolato e di non poter usare la scala fornita, che non risolve il problema di chi, come lui, ha difficoltà a salire 141 gradini. La situazione sembra ormai critica, e Brass paragona la condizione a un nuovo lockdown forzato.
(Adnkronos) – "Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato a percorrere 141 gradini con le sue gambe. Così è difficile, sembra di rivivere un nuovo lockdown". A parlare telefonicamente con l'Adnkronos è il regista Tinto Brass, da 50 anni. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Tinto Brass
Frane a Isola Farnese, borgo isolato a causa del crollo: “Sembra di rivivere il lockdown”
Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata.
Non solo Niscemi: la frana che isola una frazione di Roma, la situazione a Isola Farnese
Da settimane, una piccola parte di Roma, Isola Farnese, resta completamente isolata a causa di una frana.
Ultime notizie su Tinto Brass
Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdownIl celebre regista abita da 50 anni nel borgo: Ho difficoltà di deambulazione, non posso percorrere la scala di 141 gradini Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dat ... adnkronos.com
Tinto Brass: «Noi bloccati a Isola Farnese dalla frana, sembra nuovo lockdown. Aiutateci». L'appello del regista«Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato a percorrere 141 gradini con le sue ... ilmessaggero.it
Tinto Brass che gira gli inseguimenti di Rambo tra le montagne facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.