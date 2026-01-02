Prima la trasferta e poi la lotteria di beneficenza | il gol degli ultras granata si chiama solidarietà

La trasferta e la lotteria di beneficenza sono due iniziative della Salernitana, unendo passione e solidarietà. La vendita dei biglietti, al costo simbolico di 2 euro, continua per la lotteria che mette in palio maglie ufficiali donate dalla squadra. Un gesto che dimostra come il supporto alla squadra possa tradursi in azioni di solidarietà a favore della comunità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.