Uomini e Donne | Tinì rimprovera Gemma e scatena il caos in studio

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, Tinì Cansino ha rimproverato duramente Gemma Galgani, facendo scoppiare il caos in studio. La discussione è diventata subito acceso e ha coinvolto anche le dame e i cavalieri presenti, che hanno assistito a un vero e proprio scontro. La tensione si è fatta palpabile, e il clima si è acceso in modo inaspettato.

Durante la puntata del 10 febbraio, Tinì Cansino ha avuto un duro confronto con Gemma Galgani, scatenando diverse reazioni tra le dame e i cavalieri in studio. Oggi, martedì 10 febbraio è andata in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, tra nuovi baci, incomprensioni e il solito mix di emozioni che solo il programma di Maria De Filippi sa regalare. Protagonista assoluta del pomeriggio è stata Tinì che per un giorno ha smesso i panni dell'opinionista silente e se l'è presa con Gemma Galgani. Alessio e Rosanna: bacio inaspettato La puntata si apre con Alessio Pilli Stella. Il cavaliere è uscito con Deborah e tra loro è scattato un bacio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Tinì rimprovera Gemma e scatena il caos in studio Approfondimenti su Uomini E Donne Scontro Epico a Uomini e Donne: Tinì Cansino Attacca Gemma Galgani, Bufera in Studio e Tensione al Massimo Nella puntata di oggi, il confronto tra Tinì Cansino e Gemma Galgani è diventato immediatamente teso. Uomini e Donne, Tinì contro Gemma: “ti sei creata una personaggio”: la dama pronta a lasciare il programma? | Video Witty Tv A Uomini e Donne si accende una lite tra Tinì Cansino e Gemma Galgani. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Uomini e Donne, Trono Over - Gemma e l'intervento del medico Ultime notizie su Uomini E Donne Argomenti discussi: Uomini e donne, la palermitana Cristiana ed Ernesto post scelta: dal primo Ti amo alla (nuova) vita di famiglia; Uomini e Donne: l’ossessione di Gemma per Mario preoccupa Maria De Filippi; Uomini e donne, puntate dal 9 al 13 febbraio: Gemma piange e si sente male, Tina assente; Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2026: la crisi di Gemma, Sara elimina un corteggiatore. Uomini e Donne, Tinì smaschera Gemma: a te non interessa trovare l’amoreA Uomini e Donne scontro tra l'opinionista Tinì Cansino e Gemma Galgani: non cerchi l'amore, ti sei creata solo un personaggio. superguidatv.it Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 febbraio 2026/ Tinì attacca Gemma, Rosanna contro AlessioAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 febbraio 2026: Tinì Cansino attacca Gemma Galgani, Rosanna Siino contro Alessio Pili Stella ... ilsussidiario.net #UominieDonne, Tini’ vs #GemmaGalgani. Durante la puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato un alterco tra #TiniCansino e Gemma. Tutto è iniziato quando la dama è intervenuta durante il racconto di Mauro, con cui era uscita tempo fa, e la donna che st - facebook.com facebook Erano uomini, donne e bambini. Ma mica come noi. Ora sono sommersi. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.