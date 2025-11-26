Frattesi Inter Chivu punta ancora su di lui | svelato il dialogo dopo l’esclusione nel derby
Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. Davide Frattesi potrebbe essere uno dei protagonisti della sfida tra l’ Inter e l’ Atletico Madrid secondo Libero. Dopo una buona prestazione contro il Milan, dove ha mostrato qualità e dinamismo, il centrocampista potrebbe essere inserito nella formazione titolare da Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro ha sollecitato Frattesi nelle ultime sessioni di allenamento, riconoscendo il suo potenziale e l’importanza di avere una mediana solida e reattiva contro una squadra come l’Atletico, che difende compatta e riparte con grande aggressività. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando Simeone voleva Frattesi all'Atletico. Se all'Inter fosse rimasto Inzaghi... Vai su X
Poco spazio per Frattesi e Luis Henrique Chance in arrivo in Atletico Madrid Inter? ? - facebook.com Vai su Facebook
CdS – Inter, Chivu ha provato a mischiare le carte. Riposa Thuram, ipotesi Frattesi concreta - Il tecnico dell'Inter non ha dato indicazioni sulla formazione alla vigilia della sfida contro l'Atletico. Come scrive msn.com
Dietrofront Inter, cambia il futuro di un nerazzurro: la scelta sorprende tutti - Il centrocampista, dopo essere stato accostato a diversi club di Serie A, è intenzionato a rimanere all’Inter per giocarsi un posto da titolare. Si legge su spaziointer.it
Newcastle su Frattesi: l’Inter riflette, possibile addio a gennaio - Il Newcastle torna su Davide Frattesi: il centrocampista dell’Inter valuta l’addio a gennaio dopo il calo di minutaggio con Chivu. europacalcio.it scrive