Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. Davide Frattesi potrebbe essere uno dei protagonisti della sfida tra l’ Inter e l’ Atletico Madrid secondo Libero. Dopo una buona prestazione contro il Milan, dove ha mostrato qualità e dinamismo, il centrocampista potrebbe essere inserito nella formazione titolare da Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro ha sollecitato Frattesi nelle ultime sessioni di allenamento, riconoscendo il suo potenziale e l’importanza di avere una mediana solida e reattiva contro una squadra come l’Atletico, che difende compatta e riparte con grande aggressività. 🔗 Leggi su Internews24.com

Frattesi Inter, Chivu punta ancora su di lui: svelato il dialogo dopo l'esclusione nel derby