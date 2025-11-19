Carlos Augusto Inter Chivu punta su di lui per sostituire Dumfries nel derby | il piano
Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Con l’avvicinarsi del Derby di Milano, l’ Inter sta vivendo gli ultimi giorni di preparazione ad Appiano Gentile, e un aggiornamento importante riguarda Carlos Augusto. Il terzino brasiliano è pronto a sostituire Denzel Dumfries, che sta recuperando da un fastidio muscolare e, secondo le ultime informazioni, potrebbe essere escluso dal derby di domenica. Carlos Augusto è una valida alternativa a Dumfries sulla fascia destra, e la sua versatilità sarà fondamentale per l’Inter in questa partita così delicata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
#CarlosAugusto o #LuisHenrique nel #Derby: pro e contro della scelta di #Chivu #InterMilan Vai su X
DUMFRIES A RISCHIO DERBY Secondo la #gazzettadellosport l'olandese è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia e potrebbe saltare il derby di domenica Se non dovesse farcela, probabile l'impiego di Carlos Augusto sulla corsia di destra - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu si affida alla duttilità di Carlos Augusto: 3 ruoli in stagione. Luis Henrique… - Con Dumfries ai box per un problema alla caviglia, l'esterno brasiliano dovrebbe traslocare sulla fascia destra ... Segnala msn.com
Carlos Augusto o Luis Henrique nel derby: pro e contro della scelta di Chivu - Con la sosta per gli impegni delle nazionali che si avvia alla naturale conclusione è già tempo di tornare a pensare al campionato. calciomercato.it scrive
Inter, Dumfries in dubbo per il Milan: se non ce la fa pronto Carlos Augusto - Denzel Dumfries è in forse per il derby di domenica contro il Milan: lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che l'olandese è tornato in anticipo dagli impegni con ... Secondo milannews.it