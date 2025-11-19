Carlos Augusto Inter Chivu punta su di lui per sostituire Dumfries nel derby | il piano

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Con l’avvicinarsi del Derby di Milano, l’ Inter sta vivendo gli ultimi giorni di preparazione ad Appiano Gentile, e un aggiornamento importante riguarda Carlos Augusto. Il terzino brasiliano è pronto a sostituire Denzel Dumfries, che sta recuperando da un fastidio muscolare e, secondo le ultime informazioni, potrebbe essere escluso dal derby di domenica. Carlos Augusto è una valida alternativa a Dumfries sulla fascia destra, e la sua versatilità sarà fondamentale per l’Inter in questa partita così delicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

