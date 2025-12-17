Pretende soldi dalla compagna al rifiuto tenta di strangolarla

Un episodio di violenza di genere si è verificato a Padova, dove un uomo ha preteso denaro dalla propria compagna e, al suo rifiuto, ha tentato di strangolarla. L'intervento dei carabinieri del comando provinciale ha permesso di fermare l'aggressore e di mettere in sicurezza la donna.

Ancora un caso di violenza contro le donne portato alla luce dai carabinieri del comando provinciale di Padova. L'allarme è scattato il 14 dicembre nell'alta padovana. I militari dell'Arma della stazione di San Martino di Lupari hanno eseguito la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

