Pretende soldi dalla compagna al rifiuto tenta di strangolarla

Un episodio di violenza di genere si è verificato a Padova, dove un uomo ha preteso denaro dalla propria compagna e, al suo rifiuto, ha tentato di strangolarla. L'intervento dei carabinieri del comando provinciale ha permesso di fermare l'aggressore e di mettere in sicurezza la donna.

