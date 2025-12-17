Pretende soldi dalla compagna al rifiuto tenta di strangolarla
Un episodio di violenza di genere si è verificato a Padova, dove un uomo ha preteso denaro dalla propria compagna e, al suo rifiuto, ha tentato di strangolarla. L'intervento dei carabinieri del comando provinciale ha permesso di fermare l'aggressore e di mettere in sicurezza la donna.
Ancora un caso di violenza contro le donne portato alla luce dai carabinieri del comando provinciale di Padova. L'allarme è scattato il 14 dicembre nell'alta padovana. I militari dell'Arma della stazione di San Martino di Lupari hanno eseguito la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Chiede soldi e minaccia l'ex compagna, poi tenta di rapinarla: trentanovenne dietro le sbarre
Leggi anche: Lavavetri pretende soldi da un automobilista, al suo rifiuto danneggia l’auto e le altre in transito
Gli uomini vogliono una cosa sola psicologia psicoanalisi amore
. E insieme ai saluti… ti ricorda che vuole il . Chiamala ingrata: ti vede due settimane l’anno e pretende pure i soldi. Ma tranquilli: noi di - - facebook.com facebook
Qui, il mio articolo di questa mattina 12 dicembre su Il Riformista: "In Turchia i miliziani palestinesi trovano riparo con i soldi degli ayatollah" #Trump pressa #Israele anché dia l’ok all’ingresso dei militari di #Erdogan a #Gaza. Bibi si oppone con estrema ferm x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.