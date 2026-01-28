In un parcheggio del centro chiede soldi alle donne sole al volante | loro si rifiutano e lui tenta di aggredirle insultandole

Da parmatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un parcheggio nel centro città, un uomo si avvicina alle auto chiedendo soldi alle donne sole al volante. Quando le donne rifiutano, lui tenta di aggredirle e le insulta, creando tensione e paura tra i passanti. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi si trovava lì, senza che nessuno intervenisse immediatamente.

I carabinieri hanno rintracciato lo straniero e lo hanno allontanato ripristinando le normali condizioni di fruibilità dell’area In un parcheggio del centro chiede soldi agli automobilisti, in particolare donne sole al volante. Al loro rifiuto tenta di aggredirle e le insulta. Nell'ambito dei controlli nelle zone rosse della città, i carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti con una pattuglia presso un parcheggio del centro, dove uno straniero importunava gli automobilisti, in particolare le donne sole al volante, a cui chiedeva con insistenza monete e che al loro rifiuto ha iniziato ad aggredire verbalmente.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Centro Parcheggio

Variante Stadio e annullamento del Tar: "Stop al parcheggio alle scuole Mazzini, si faccia chiarezza"

Si trovano ricoverati in coma nello stesso ospedale, al risveglio scambiano qualche parola. Sette anni dopo, un finale da film: lui le chiede di sposarlo nello stesso centro medico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.