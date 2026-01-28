In un parcheggio del centro chiede soldi alle donne sole al volante | loro si rifiutano e lui tenta di aggredirle insultandole

In un parcheggio nel centro città, un uomo si avvicina alle auto chiedendo soldi alle donne sole al volante. Quando le donne rifiutano, lui tenta di aggredirle e le insulta, creando tensione e paura tra i passanti. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi si trovava lì, senza che nessuno intervenisse immediatamente.

I carabinieri hanno rintracciato lo straniero e lo hanno allontanato ripristinando le normali condizioni di fruibilità dell’area In un parcheggio del centro chiede soldi agli automobilisti, in particolare donne sole al volante. Al loro rifiuto tenta di aggredirle e le insulta. Nell'ambito dei controlli nelle zone rosse della città, i carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti con una pattuglia presso un parcheggio del centro, dove uno straniero importunava gli automobilisti, in particolare le donne sole al volante, a cui chiedeva con insistenza monete e che al loro rifiuto ha iniziato ad aggredire verbalmente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

