Territori e carabinieri patto d' acciaio per la sicurezza

I sindaci di Vigonza e Villanova di Camposampiero incontrano i vertici dell’Arma in un’assemblea per discutere di sicurezza. I rappresentanti comunali chiedono più presenza e più interventi nelle zone più a rischio. L’Arma garantisce maggiori controlli, mentre le autorità locali si impegnano a collaborare strettamente con le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza sui territori.

Ieri 9 febbraio i sindaci di Vigonza Gianmaria Boscaro e di Villanova di Camposampiero, Sarah Gaiani hanno incontrato i vertici dell'Arma per ribadire l'importanza di un controllo capillare dei perimetri comunali Sicurezza e territorio: incontro istituzionale tra i sindaci di Vigonza e Villanova di Camposampiero e i vertici dell’Arma. In cantiere nuove iniziative per potenziare controlli e pattuglie in particolare contro i furti in abitazione. Ieri mattina 9 febbraio il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, e la collega di Villanova, Sarah Gaiani, hanno incontrato il comandante provinciale dei carabinieri di Padova, colonnello Simone Pacioni, il comandante della Compagnia maggiore Stefania Riscolo, e il comandante della stazione di Pionca di Vigonza maresciallo Daniele Rampin.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Territori Carabinieri

Il Patto per l’Abruzzo ha presentato le proposte di modifica al bilancio regionale 2026-2028 durante una riunione a Pescara.

Vlasic ha deciso di restare al Torino, respingendo le offerte dall’Arabia Saudita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Territori Carabinieri

Argomenti discussi: Carabinieri Forestali Liguria, presentato il bilancio 2025: sanzioni per oltre 2,8 milioni di euro; Un patto con i carabinieri per aiutare Campodolcino; Promuovere la prevenzione. Patto con l’Asl; Locali e movida, scatta il patto provinciale su sicurezza e controlli.

Carabinieri Forestali Liguria, presentato il bilancio 2025: sanzioni per oltre 2,8 milioni di euroOltre 20.000 controlli, centinaia di denunce e operazioni internazionali: i militari incontrano gli studenti universitari per promuovere formazione, cultura scientifica e opportunità professionali nel ... lavocedigenova.it

Carabinieri Forestale Calabria: incendi, rifiuti e fauna protetta al centro del bilancio operativo 2025Controlli e interventi su incendi boschivi, rifiuti, inquinamento, fauna e flora protetta; risultati operativi con arresti, denunce e sanzioni; attività di prevenzione e tutela del territorio e biodiv ... ecodellojonio.it

Controllo straordinario del territorio grazie ai Carabinieri. - facebook.com facebook