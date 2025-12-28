Bilancio 2026 il Patto per l’Abruzzo | La Regione scarica tutto su famiglie e territori

Il Patto per l’Abruzzo ha presentato le proposte di modifica al bilancio regionale 2026-2028 durante una riunione a Pescara. La discussione ha evidenziato critiche da parte dell’opposizione, che considera la manovra priva di una visione strategica e dannosa per famiglie e territori. La questione rimane aperta, con un focus sulle implicazioni di questa proposta per il futuro della regione.

BILANCIO: PATTO PER L’ABRUZZO, ” A RISCHIO LE INDENNITÀ DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE” - “I dipendenti del Consiglio regionale saranno colpiti dai tagli imposti dalla Giunta per sanare i disavanzi delle Asl. abruzzoweb.it

