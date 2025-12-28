Bilancio 2026 il Patto per l’Abruzzo | La Regione scarica tutto su famiglie e territori
Il Patto per l’Abruzzo ha presentato le proposte di modifica al bilancio regionale 2026-2028 durante una riunione a Pescara. La discussione ha evidenziato critiche da parte dell’opposizione, che considera la manovra priva di una visione strategica e dannosa per famiglie e territori. La questione rimane aperta, con un focus sulle implicazioni di questa proposta per il futuro della regione.
Il Patto per l’Abruzzo ha illustrato nella sala Corradino D’Ascanio del Consiglio regionale a Pescara le proprie proposte per correggere il bilancio regionale 2026?2028, definito dai consiglieri di opposizione come una manovra priva di visione e dannosa per cittadini e territori.“Siamo di fronte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
