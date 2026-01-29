Vlasic l’oro del Torino il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno | il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni

Da calcionews24.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlasic ha deciso di restare al Torino, respingendo le offerte dall’Arabia Saudita. Il croato ha parlato chiaro alla squadra, rinnovando il suo impegno e giurando amore eterno ai granata. Non ci sono stati dubbi: la fascia da capitano resterà sulle sue spalle e nel gruppo c’è chi dice che il suo ruolo di leader è ormai consolidato.

Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Diaby Inter, c’è la svolta: accordo totale! Ora la palla passa all’Al-Ittihad. Il punto sulla trattativa Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO con l’Inter: «Partita combattuta, sugli infortuni rispondo così. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vlasic l8217oro del torino il croato dice no all8217arabia saudita e giura amore eterno il retroscena sul patto d8217acciaio stretto con baroni

© Calcionews24.com - Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni

Approfondimenti su Vlasic Torino

Vlasic scuote il Torino: il gol del croato vale tre punti pesanti contro la Cremonese

Nel match tra Torino e Cremonese, è stato Vlasic a segnare il gol decisivo al 27' del primo tempo, regalando tre punti fondamentali ai granata.

Supercoppa Italiana Inter, nerazzurri in missione: il retroscena sul patto stretto nello spogliatoio

I nerazzurri si preparano con determinazione alla Supercoppa Italiana, mettendo in atto un patto segreto nello spogliatoio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.