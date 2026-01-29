Vlasic l’oro del Torino il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno | il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni

Vlasic ha deciso di restare al Torino, respingendo le offerte dall’Arabia Saudita. Il croato ha parlato chiaro alla squadra, rinnovando il suo impegno e giurando amore eterno ai granata. Non ci sono stati dubbi: la fascia da capitano resterà sulle sue spalle e nel gruppo c’è chi dice che il suo ruolo di leader è ormai consolidato.

