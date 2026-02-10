terremoto in rai i casi pucci e petrecca creano il caos

Il caos esplode in Rai dopo le recenti polemiche sui casi Pucci e Petrecca. La gestione della rete si trova sotto pressione, con critiche che si rincorrono e cambiamenti che sembrano inevitabili. Giampaolo Rossi, amministratore delegato, si trova a dover mettere ordine mentre le tensioni si fanno sentire anche in vista di Sanremo, dove le polemiche potrebbero finire per attirare più pubblico. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Giampaolo Rossi, ad Rai, è alle prese con un terremoto nella rete: i casi Pucci e Petrecca stanno creando il caos, ma le polemiche potrebbero aiutare gli ascolti di Sanremo La Rai è nel caos più totale, dopo le polemiche su Petrecca e le gaffe commesse durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, è scoppiato anche il caso Pucci. Il comico, a seguito degli insulti ricevuti sul web ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare al ruolo da co- conduttore. Ciò ha creato un dibattito politico non indifferente con una destra che è insorta, mentre la sinistra è rimasta in silenzio. Ci si chiede come mai Pucci abbia deciso di rinunciare al festival poiché non è un comico che si lascia abbattere dalle critiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina i giornalisti di Rai Sport hanno deciso di bloccare le attività.

La telecronaca olimpica della Rai è finita nel caos per le gaffe di Petrecca, che ha deciso di non andare avanti con i Giochi.

