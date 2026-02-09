Telecronaca olimpica Rai nel caos | tutte le gaffe di Petrecca che non chiuderà i Giochi Olimpici

La telecronaca olimpica della Rai è finita nel caos per le gaffe di Petrecca, che ha deciso di non andare avanti con i Giochi. Bastava un’esordio, una semplice frase pronunciata senza pensarci troppo, e tutto è sfuggito di mano. Le parole sbagliate, gli errori in diretta hanno acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori. La situazione si è complicata, lasciando il pubblico disorientato e chiedendosi cosa succederà ora.

Bastava un esordio. Una manciata di parole pronunciate con la leggerezza di chi non immagina le conseguenze. " Benvenuti allo stadio Olimpico ", ha detto Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, aprendo la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Peccato che lo stadio fosse San Siro, ribattezzato olimpionico solo per l'occasione. Un lapsus che ha acceso la miccia di una polemica destinata a travolgere il servizio pubblico proprio nel momento di massima visibilità internazionale. I social network si sono trasformati immediatamente in un tribunale popolare.

