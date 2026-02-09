Petrecca caos in Rai i giornalisti pronti a scioperare | chi commenterà la cerimonia finale?

Questa mattina i giornalisti di Rai Sport hanno deciso di bloccare le attività. Sono arrabbiati con il direttore Paolo Petrecca, che ha commentato la finale di febbraio, e ora minacciano di scioperare. La domanda è chi commenterà la cerimonia finale e se l’azienda riuscirà a trovare una soluzione prima dell’evento.

Inizia oggi lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport, a seguito della telecronaca dello scorso 6 febbraio del direttore, Paolo Petrecca In Rai è scoppiato il caos dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi commentata da Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport. Sebbene Usigrai si sia mossa e abbia chiesto di prendere provvedimenti, per ora dalla Rai c’è silenzio su questo, in molti evitano di commentare la vicenda tra i vertici e domani è atteso un incontro tra Giampaolo Rossi e Paolo Petrecca per cercare di capire anche chi commenterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Un modo per far sentire la propria voce dopo che finora i comunicati di Usigrai sono stati ignorati dai vertici Rai e dopo che non sono stati letti al Tg, come invece succede a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

