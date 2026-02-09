Petrecca caos in Rai i giornalisti pronti a scioperare | chi commenterà la cerimonia finale?
Questa mattina i giornalisti di Rai Sport hanno deciso di bloccare le attività. Sono arrabbiati con il direttore Paolo Petrecca, che ha commentato la finale di febbraio, e ora minacciano di scioperare. La domanda è chi commenterà la cerimonia finale e se l’azienda riuscirà a trovare una soluzione prima dell’evento.
Inizia oggi lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport, a seguito della telecronaca dello scorso 6 febbraio del direttore, Paolo Petrecca In Rai è scoppiato il caos dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi commentata da Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport. Sebbene Usigrai si sia mossa e abbia chiesto di prendere provvedimenti, per ora dalla Rai c’è silenzio su questo, in molti evitano di commentare la vicenda tra i vertici e domani è atteso un incontro tra Giampaolo Rossi e Paolo Petrecca per cercare di capire anche chi commenterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Un modo per far sentire la propria voce dopo che finora i comunicati di Usigrai sono stati ignorati dai vertici Rai e dopo che non sono stati letti al Tg, come invece succede a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: "Peggior figura di sempre"
I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca.
I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca
I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di incrociare le braccia.
Argomenti discussi: Rai, bufera su telecronaca della cerimonia olimpica nel caos; Caos Rai Sport a due giorni dalle Olimpiadi, Bulbarelli escluso dopo gaffe su Mattarella: Petrecca al suo posto; ?Paolo Petrecca, polemiche dopo la telecronaca. Il sindacato Rai: Figuraccia alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina; Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la….
Caso Petrecca, la redazione di RaiSport proclama lo sciopero bianco: il caos continua. Cerimonia di chiusura a Bizzotto?Caos nella programmazione e gaffe a ripetizione: disastro Rai a Milano Cortina, i vertici pronti a sostituire Petrecca dopo il flop della Cerimonia, al suo posto Bizzotto
I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore PetreccaDa oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai
Caos RAI fra Olimpiadi e Festival: Paolo Petrecca potrebbe non commentare la cerimonia di chiusura
«Petrecca ha danneggiato chi paga il canone, ma ha anche compromesso il lavoro della redazione che opera sempre con passione e impegno. » Dopo le controversie emerse durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Rai Sport h
