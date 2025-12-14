Catania maxi operazione della Polizia contro i fuochi d’artificio illegali in Corso Indipendenza

La Polizia di Catania ha condotto una vasta operazione contro i fuochi d’artificio illegali in Corso Indipendenza, in preparazione alle festività natalizie. I controlli rafforzati mirano a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica, sequestrando sostanze esplosive illegali e rafforzando la repressione di attività illecite legate ai fuochi d’artificio.

Controlli rafforzati in vista delle festività natalizie. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Catania ha portato a termine una nuova e complessa operazione finalizzata al contrasto della detenzione illegale di sostanze esplodenti. L'attività rientra nel piano di rafforzamento dei controlli su tutto il territorio provinciale, disposto dal Questore in previsione delle imminenti festività natalizie, con l'obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica. Attività mirate degli artificieri. I controlli sono stati condotti dai poliziotti della squadra artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in verifiche specifiche nei confronti dei titolari di licenze rilasciate dal Questore, oltre che presso hub di spedizione merci e aziende di trasporto.

