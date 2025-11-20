A Roma verso una maratona record da 30mila iscritti

AGI - Sempre più stretto e proficuo il rapporto tra Roma e innovazione, anche grazie alla Acea Run Rome The Marathon. Lo certifica uno studio dell'università La Sapienza, presentato presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell'ateneo. La ricerca è stata coordinata dalle prof.sse Maria Paola Faggiano e Barbara Mazza (CoRiS - Sapienza), in collaborazione con gli organizzatori della Maratona di Roma. Intanto, vanno avanti le iscrizioni per l'edizione di marzo 2026. Ci si sta avvicinando al tetto dei 30mila iscritti e indiscrezioni raccolte da AGI parlano di chiusura anticipata delle iscrizioni per raggiungimento del tetto massimo di runner gestibile in una sola data a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma verso una maratona record da 30mila iscritti

