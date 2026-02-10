Terni l' allarme e le ricerche per una ragazza gettata nel Nera | nessun riscontro dopo la serata

Sono scattate le ricerche di una ragazza scomparsa nel fiume Nera a Terni. I vigili del fuoco sono arrivati nel tardo pomeriggio di martedì, ma finora non ci sono ancora tracce di lei. La scomparsa è stata segnalata dopo una serata particolare, e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo.

I vigili del fuoco del comando di Terni sono intervenuti nel tardo pomeriggio di martedì 10 febbraio, lungo le sponde del fiume Nera. Alla centrale operativa è arrivata nel tardo pomeriggio una chiamata. E' stata segnalata una ragazza che avrebbe scavalcato il parapetto gettandosi nel fiume. Condizionale d'obbligo in questi casi e segnalazione che, in questo momento, è in fase di verifica. Sul posto si sono portati anche i volontari del soccorso speleologico, agenti della polizia di Stato e personale del 118. Le ricerche si stanno concentrando lungo il perimetro ed all'interno del fiume Nera.

