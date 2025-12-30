Recenti notizie segnalano la scomparsa di un’escursionista sul Framont, senza denunce ufficiali o riscontri anagrafici. La situazione desta preoccupazione, ma si teme possa trattarsi di un falso allarme. In caso di accertamento, le conseguenze potrebbero includere sanzioni di almeno 50mila euro e una denuncia per procurato allarme, con possibili pene fino a sei mesi di arresto.

Se si trattasse davvero di un falso allarme, la multa stimata è di almeno 50mila euro, oltre alla denuncia per procurato allarme che prevede fino a 6 mesi di arresto. L'altra ipotesi è che l'escursionista sia rientrata senza avvisare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia dell'escursionista scomparsa sul Framont, nessuna denuncia e nessun riscontro anagrafico: si teme il procurato allarme

Leggi anche: Belluno, proseguono le ricerche dell'escursionista dispersa sul Monte Framont

Leggi anche: Bisoli si esprime sul momento dell’Inter: «Nessun allarme, a Chivu mi sento di dare questo consiglio»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Escursionista dispersa sotto ?la croce del Framont: proseguono le ricerche della 65enne con le camere termiche. L'allarme lanciato con...; Escursionista dispersa sotto la croce del Framont: proseguono le ricerche della 65enne con le camere termiche. L'allarme lanciato con il tablet.

La storia dell'escursionista scomparsa sul Framont, nessuna denuncia e nessun riscontro anagrafico: si teme il procurato allarme - Se si trattasse davvero di un falso allarme, la multa stimata è di almeno 50mila euro, oltre alla denuncia per procurato allarme che prevede fino a 6 mesi di arresto. vanityfair.it