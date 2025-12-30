La storia dell' escursionista scomparsa sul Framont nessuna denuncia e nessun riscontro anagrafico | si teme il procurato allarme
Recenti notizie segnalano la scomparsa di un’escursionista sul Framont, senza denunce ufficiali o riscontri anagrafici. La situazione desta preoccupazione, ma si teme possa trattarsi di un falso allarme. In caso di accertamento, le conseguenze potrebbero includere sanzioni di almeno 50mila euro e una denuncia per procurato allarme, con possibili pene fino a sei mesi di arresto.
Se si trattasse davvero di un falso allarme, la multa stimata è di almeno 50mila euro, oltre alla denuncia per procurato allarme che prevede fino a 6 mesi di arresto. L'altra ipotesi è che l'escursionista sia rientrata senza avvisare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Belluno, proseguono le ricerche dell'escursionista dispersa sul Monte Framont
Leggi anche: Bisoli si esprime sul momento dell’Inter: «Nessun allarme, a Chivu mi sento di dare questo consiglio»
Escursionista dispersa sotto ?la croce del Framont: proseguono le ricerche della 65enne con le camere termiche. L'allarme lanciato con...; Escursionista dispersa sotto la croce del Framont: proseguono le ricerche della 65enne con le camere termiche. L'allarme lanciato con il tablet.
La storia dell'escursionista scomparsa sul Framont, nessuna denuncia e nessun riscontro anagrafico: si teme il procurato allarme - Se si trattasse davvero di un falso allarme, la multa stimata è di almeno 50mila euro, oltre alla denuncia per procurato allarme che prevede fino a 6 mesi di arresto. vanityfair.it
Dispersa sul Framont, le ricerche sospese e il sospetto dello scherzo: conto da 50mila euro - E un conto da pagare che potrebbe superare anche i 50mila euro se davvero venisse appurato che l’allarme lanciato venerdì da ... ilgazzettino.it
Escursionista dispersa sotto la croce del Framont: proseguono le ricerche della 65enne con le camere termiche VIDEO - Proseguono senza sosta le ricerche dell'escursionista che ieri, sabato 27 dicembre, ha lanciato l'allarme ... msn.com
Natura e storia, un territorio da scoprire Ieri si è svolta l’ultima giornata dell’escursione organizzata dal Comune di Portoscuso con il patrocinio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in parte lungo il Cammino Minerario di Santa - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.