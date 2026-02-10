Tentato omicidio in strada Sette anni all’ex compagno Lei salvata da un camionista

Una donna ha rischiato la vita in strada e ha chiamato subito i carabinieri. L’ex compagno, che aveva già problemi di gelosia e violenza, ha tentato di ucciderla con un coltello. La donna è stata salvata da un camionista che passava di lì e ha ascoltato le urla. L’uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere di tentato omicidio. La vicenda si è svolta in un quartiere di Guastalla, lasciando tutti sotto shock.

di Alessandra Codeluppi GUASTALLA (Reggio Emilia) Una storia finita, l’incapacità di accettarlo, la gelosia, il delirio del possesso, la violenza di lui che esplode. Un copione che ha accomunato una 45enne mantovana a tante altre donne, ma con una differenza: lei si salvò grazie a un giovane camionista che non esitò a bloccare l’ex fidanzato che la stava accoltellando per strada. Lui, il 22enne camionista di Verona, Alen Halilovic, nato in Italia da famiglia bosniaca, raccontò: "Ho pensato a Giulia Cecchettin. In troppi sulla strada non si erano fermati, ma non sono un eroe". Lei fu aggredita a Guastalla dal suo ex fidanzato, un 41enne di Castelfranco (Modena), il 2 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

