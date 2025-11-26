Da sette anni per tentato omicidio a nove mesi stalking | condannata la donna entrata all’ospedale di Chieri con un coltello di 30 cm

Il pubblico ministero Roberto Furlan chiedeva una condanna a sette anni di carcere, con l’accusa di tentato omicidio. Il collegio delle giudici presieduto da Immacolata Iadeluca ha stabilito una pena di nove mesi di reclusione, sospesa con la condizionale, per il reato di stalking. Termina così. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

