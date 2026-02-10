In pieno centro a Montecatini, sei uomini sono stati colpiti da fogli di via che vietano loro di tornare in città per i prossimi quattro anni. I sei marocchini, attualmente in carcere, sono accusati di aver aggredito un loro connazionale lo scorso dicembre in piazza XX Settembre. La decisione, firmata dal questore di Pistoia Marco Dalpiaz, mira a prevenire ulteriori problemi in un'area molto frequentata.

Montecatini, 10 febbraio 2025 – Non potranno rimettere piede in città per quattro anni. Marco Dalpiaz, questore di Pistoia, ha emesso sei fogli di via obbligatorio nei confronti di sei marocchini, attualmente in carcere, che lo scorso dicembre hanno aggredito un connazionale in piazza XX Settembre. Il gruppo affrontò l’uomo con manici di badile e coltelli da barbecue, riducendolo in gravi condizioni. Grazie a una rapida indagine degli agenti del commissariato, tutti i responsabili sono stati arrestati in 48 ore. La vittima, poche settimane dopo, ha ricevuto due colpi di pistola in testa in seguito a un litigio con due fratelli albanesi all’interno della Taverna da Poldo, sempre nella stessa area, finendo in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentato omicidio in pieno centro: sei fogli di via per gli arrestati

