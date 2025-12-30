Orrore a Modena prete accoltellato alla gola in pieno centro | E’ tentato omicidio

A Modena, un episodio di violenza ha coinvolto il vice parroco Don Rodrigo Garajales Gaviria, colpito alla gola in pieno centro. La vittima, cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’episodio è stato qualificato come tentato omicidio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro - Il sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, attaccato di spalle da un uomo che poi è scappato. fanpage.it

Prete accoltellato alla gola in pieno centro: «L'aggressore è fuggito» - Un prete colombiano di 45 anni è stato accoltellato martedì mattina, 30 dicembre 2025, in centro a Modena, in via Castelmaraldo. msn.com

