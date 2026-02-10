Due fratelli recidivi sono finiti in cella dopo aver tentato di uccidere tre giovani in Montagnola. I due, armati di machete e spranghe di ferro, hanno ferito le vittime senza pietà. Le tre persone si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato e sono riuscite a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della polizia. Ora i fratelli devono rispondere di tentato omicidio.

Avevano ferito a colpi di machete e spranghe di ferro tre giovani vittime innocenti, che si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Infatti i bruti, non trovando i rivali che avevano appena sfidato in una rissa al parco della Montagnola, avevano deciso di colpire con un machete, armi da taglio e addirittura una lastra di ferro, tre persone che nulla avevano a che vedere con il tafferuglio tra nordafricani e centrafricani che, poco prima, aveva acceso un sabato pomeriggio qualunque. Per quel tentato omicidio, la polizia ha dato esecuzione a due misure cautelari in carcere a carico di due fratelli tunisini, di 29 e 25 anni, gravemente indiziati dell’accoltellamento dell’11 ottobre scorso nel polmone verde vicino l’autostazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in Montagnola. Carcere per due fratelli ’recidivi’

Approfondimenti su Montagnola Giovani

Due fratelli sono finiti in carcere dopo l’episodio avvenuto lo scorso ottobre nella Montagnola di Bologna.

La polizia ha disposto il carcere per due persone ritenute colpevoli di aver tentato di uccidere un uomo al parco della Montagnola lo scorso 5 maggio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montagnola Giovani

Argomenti discussi: Tentato omicidio in Montagnola con spranga e machete: un arresto | VIDEO; Tentato omicidio in Montagnola, carcere per due fratelli tunisini; Tentato omicidio in Montagnola, carcere per due fratelli inchiodati dalle immagini video; Tentato omicidio al parco della Montagnola: deciso il carcere per due fratelli.

Tentato omicidio in Montagnola, individuati i due autori: uno arrestato, l'altro è ricercatoSono due fratelli tunisini di 25 e 29 anni i sospettati di un'aggressione nel parco a tre nordafricani feriti a colpi di machete e spranga. Il più giovane è già in carcere per un altro tentato omicidi ... rainews.it

Bologna, assalto con machete e spranga di ferro ai danni di tre giovani: identificati dalle telecamere, due arrestiDue fratelli tunisini hanno aggredito tre giovani con machete e spranga di ferro al parco della Montagnola di Bologna ... ilfattoquotidiano.it

Nel video il presunto attentatore ammette il tentato omicidio del vice capo dell’intelligence militare russa. Kiev smentisce e parla di «scontro interno russo» facebook

I due italo-albanesi accusati di tentato omicidio affermano di aver agito per difendersi, i due ticinesi che hanno avuto la peggio (ma comunque accusati di rissa) ricordano poco o nulla per i colpi e lo choc. x.com