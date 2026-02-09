Tentato omicidio in Montagnola carcere per due fratelli inchiodati dalle immagini video

Due fratelli sono finiti in carcere dopo l’episodio avvenuto lo scorso ottobre nella Montagnola di Bologna. Le immagini delle telecamere hanno inchiodato i sospettati, che avevano aggredito tre giovani con machete, tubi e armi da taglio. La scena si è svolta nel parco, senza alcun motivo apparente, e ora gli investigatori sono certi di aver individuato i responsabili.

Bologna, 9 febbraio 2025 - Lo scorso 11 ottobre avevano ferito tre giovani a colpi di machete, armi da taglio e un tubo in metallo all’interno del parco della Montagnola, prendendo di mira ragazzi del tutto estranei alla rissa scoppiata poco prima. Per questo motivo per due fratelli, di 29 e 25 anni, è scattata la misura cautelare in carcere. A eseguire le misure cautelari in carcere è stata la Polizia di Stato, su delega della Procura, al termine di un’indagine che ha permesso di ricostruire quanto accaduto quella sera. L’intervento in Montagnola. Le pattuglie della Questura erano intervenute d’urgenza in Montagnola per una violenta rissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in Montagnola, carcere per due fratelli inchiodati dalle immagini video Approfondimenti su Montagnola Parco Tentato omicidio alla Montagnola, disposto il carcere per due presunti autori La polizia ha disposto il carcere per due persone ritenute colpevoli di aver tentato di uccidere un uomo al parco della Montagnola lo scorso 5 maggio. Tentato omicidio in Montagnola con spranga e machete: un arresto | VIDEO La polizia ha arrestato due fratelli tunisini di 29 e 25 anni in seguito a un tentato omicidio avvenuto in Montagnola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Montagnola Parco Argomenti discussi: Nei negozi in pieno giorno armati di coltelli e machete. Cinque arresti per tentato omicidio a Bologna; Caccia all'uomo con coltelli e machete: l'agguato in pieno centro | VIDEO; Bologna, tentato omicidio in zona universitaria a colpi di machete e catene: cinque arresti; Raid punitivo con i machete tra spacciatori: cinque arresti per tentato omicidio. Tentato omicidio a Bologna per punizione, un arresto a PiacenzaSono state eseguite altre misure cautelari in carcere dalla Polizia nei confronti di due presunti autori di un tentato omicidio consumato a Bologna, ... piacenzasera.it Bologna, tentato omicidio in Montagnola: l'aggressione frutto di uno scambio di personaLo scorso 4 maggio un 21enne di origini tunisine venne accoltellato da un gruppo di dieci ragazzi originari del Pakistan. Identificati gli ultimi due della banda ... corrieredibologna.corriere.it Tentato omicidio a #Napoli, in piazza Leone. Due uomini di 26 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver accoltellato un connazionale. Bloccati dopo un inseguimento, sono ora in carcere in attesa di giudizio. facebook Mozambico: Il tentato omicidio di Carlitos Cadangue, che ha denunciato l'estrazione illegale di oro nella provincia di Manica, è molto preoccupante e dimostra i crescenti attacchi ai giornalisti del Paese che svolgono il loro lavoro. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.