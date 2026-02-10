Tentato furto in Contrada Sant' Eustachio ladri in azione nella notte

Da avellinotoday.it 10 feb 2026

Nella notte, due ladri hanno tentato di svaligiare una villa in Contrada Sant'Eustachio. Sono stati sorpresi dal proprietario mentre cercavano di entrare, e sono fuggiti a tutta velocità prima di essere catturati. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma finora non ci sono ancora arresti.

Contrada San Eustachio torna al centro della cronaca. È accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 21, all’interno di una delle abitazioni dell’area residenziale, caratterizzata da ville immerse nel verde. Ignoti hanno tentato di introdursi nell’edificio forzando un infisso.Ladri in azioneNon è.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

