tentano una truffa un arresto

Una donna aveva appena capito di essere finita nel mirino di una truffa ben studiata. Grazie alla prontezza dei vicini e all’occhio attento di un tassista, la polizia è riuscita a bloccare uno dei due uomini coinvolti. La truffa, che sembrava destinata a riuscire, è stata smascherata sul nascere, portando all’arresto di uno dei malviventi.

Un tentativo di truffa molto ben organizzato, ma alla fine la scaltrezza della donna presa di mira, la collaborazione dei vicini di casa e l'intuito di un tassita hanno mandato all'aria il piano e consentito di arrestare uno dei due malviventi. E' accaduto sabato, intorno all'ora di pranzo, quando la donna – 74 anni – ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è qualificato come maresciallo dei carabinieri che le ha detto che qualcuno, utilizzando i dati anagrafici del padre (scomparso 12 anni fa), aveva utilizzato un'auto fintamente intestata a lui e che era stata utilizzata per compiere un furto in una gioielleria.

Due giovani dell’hinterland napoletano sono stati denunciati dai carabinieri di Laviano per aver tentato di truffare un anziano di Santomenna, fingendosi carabinieri.

Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato

