Suo fratello ha investito una donna incinta ma è una truffa | un arresto

Napolitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, ad Aversa, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno tratto in arresto un soggetto accusato di truffa aggravata, commesso ai danni di una 68enne di Vico Equense. Lo scorso 14 agosto, l'arrestato, in concorso con altro soggetto ancora non identificato, avrebbe raggirato la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

