Assalto in banca a Casalnuovo | ingresso sfondato col furgone ladri messi in fuga dalle guardie giurate

Nella zona di Casalnuovo, un tentativo di furto presso una filiale Intesa Sanpaolo è stato sventato grazie all’intervento delle guardie giurate. I ladri hanno sfondato l’ingresso con un furgone, presumibilmente per tentare di asportare il bancomat. L’intervento delle forze di sicurezza ha impedito il furto, lasciando i criminali in fuga.

Tentato furto alla filiale Intesa Sanpaolo nel Napoletano: i criminali hanno usato un furgone come ariete, probabilmente volevano trascinare via il bancomat.

