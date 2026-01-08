Nella notte del 8 gennaio 2026, un tentativo di furto di vini è stato segnalato presso il supermercato Conad Le Vele di viale Regina Margerita a Reggio Emilia. L’individuo si è diretto nell’area di carico e scarico, cercando di accedere alle scorte di bottiglie di vino. Durante l’episodio, ha anche aggredito le guardie giurate intervenute per bloccare l’accesso non autorizzato.

Reggio Emilia, 8 gennaio 2026 – Nella notte ha raggiunto l’area di carico e scarico del magazzino del supermercato Conad Le Vele di viale Regina Margerita a Reggio Emilia, dirigendosi verso l’area dove erano stoccate bottiglie di vino. Il movimento, intercettato dalla videosorveglianza, ha fatto scattare l’allarme con l’intervento delle guardie giurate. Vistosi scoperto, l’intruso ha cercato di fuggire, aggredendo i vigilantes. Sono arrivati anche i carabinieri, bloccando l’uomo, un cittadino di origine tunisina di 43 anni domiciliato nel Reggiano, dichiarato in arresto per rapina impropria. I fatti si sono svolti poco dopo l’una della scorsa notte al Conad Le Vele di viale Regina Margherita, in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, tenta furto di vini e aggredisce le guardie giurate

