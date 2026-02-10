Un uomo è stato arrestato alla stazione di Venezia Mestre dopo aver cercato di rubare il telefono a un giovane passeggero. Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato prima di riuscire a portarsi via il cellulare. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri viaggiatori che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno portato via l’uomo, che ora si trova in custodia.

Un arresto per furto aggravato: questo il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato mentre tentava di sottrarre uno smartphone approfittando della folla in attesa dell’autobus. L’arresto è stato convalidato e il soggetto condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al divieto di dimora nella provincia di Venezia. Operazione della Polizia Ferroviaria a Mestre Il tentativo di fuga e il recupero della refurtiva Identificazione e precedenti penali Operazione della Polizia Ferroviaria a Mestre L’intervento si è svolto nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Mestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di rubare un telefono alla stazione di Venezia Mestre, catturato un ladro seriale già noto

