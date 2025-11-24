Ladro tenta di rubare il telefono a un 19enne ma viene picchiato e finisce in coma | la dinamica dell'aggressione

Un 19enne è stato denunciato per aver picchiato un 30enne, ora in ospedale in coma, che avrebbe provato a rubargli il cellulare. Continuano le ricerche del secondo giovane che ha colpito il ladro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

