Ex senatore mise Mdma nello champagne della collega | Voleva abusare di lei Joël Guerriau condannato a 4 anni | il caso in Francia

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di prigione l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma la collega Sandrine Josso. Guerriau ha ammesso di aver messo la droga nello champagne della donna, accusando invece lei di aver tentato di approfittarsi di lui. La vicenda è finita davanti al giudice, che ha deciso la condanna per l’episodio avvenuto in Francia.

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di carcere l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma (ecstasy) la collega Sandrine Josso. La pena prevede 18 mesi da scontare. I fatti risalgono all’autunno di due anni fa, quando Guerriau aveva invitato Josso a cena nella sua abitazione a Parigi. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’ex senatore avrebbe versato la sostanza nello champagne con l’obiettivo di abusare sessualmente della collega. Josso, colta da un malessere improvviso e violento, era riuscita a lasciare rapidamente l’appartamento ed era stata poi soccorsa da alcuni colleghi all’Assemblea nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Joël Guerriau, ex senatore francese di 68 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere, di cui uno e mezzo da scontare, dopo aver spacciato MDMA nello champagne di una collega, Sandrine Josso.

L'ex senatore francese Joël Guerriau è sotto processo a Parigi, accusato di aver somministrato MDMA a una collega con l'intento di abusarne durante un incontro nel suo appartamento nel 2023.

