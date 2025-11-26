Ma ci deve scappare il morto? paura tra i tifosi allo Stadio Maradona | infiltrazioni durante Napoli-Qarabag
Paura tra i tifosi che martedì 25 novembre hanno assistito alla partita di Champions Leauge tra il Napoli e il Qarabag. Allo stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano, infatti, la pioggia intensa è arrivata anche sugli spalti. Come ripreso da alcuni tifosi lo stadio cade a pezzi con pesanti infiltrazioni d’acqua. A denunciare l’accaduto è anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che pubblica sui suoi canali social le immagini con una didascalia eloquente, probabilmente proveniente dallo stesso tifoso che ha ripreso la scena: “Ma ci deve scappare prima il morto allo Stadio Maradona?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
"Ma ci deve scappare prima il morto allo Stadio Maradona?" - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il momento, nella vita di ogni uomo, in cui questi deve scegliere tra resistere o scappare. #ScelgoDi resistere. Charles Bukowski #unTemaAlGiorno #14novembre Vai su X