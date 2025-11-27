Juventus Women più sicurezza allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella durante le partite | i dettagli
e le nuove precauzioni prese dal Comune. Il Comune di Biella ha disposto un intervento urgente per rafforzare la sicurezza dello Stadio “Vittorio Pozzo – La Marmora”, che ospita le partite casalinghe della Juventus Women per la stagione sportiva 20252026. Con una determinazione dirigenziale approvata lo scorso 24 novembre 2025, l’amministrazione ha finalizzato l’ affidamento diretto di un servizio essenziale per la continuità del controllo durante gli eventi di forte richiamo. Obiettivo: assistenza immediata in caso di guasti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” a ospitare la sfida tra Juventus Women e Roma Femminile finale di Supercoppa Women - facebook.com Vai su Facebook
Primo gol ufficiale per Carbonell con la maglia della #JuventusWomen #JuveFiorentina 1-0 Vai su X
Biella, il Comune rafforza la sicurezza al Pozzo-La Marmora per le partite della Juventus Women - La Marmora, impianto che ospita le gare casalinghe della Juventus Women: come riportato da "Newsbiella. Come scrive tuttojuve.com
Juventus Women Fiorentina 1-0: le bianconere conquistano una vittoria preziosa! Carbonell segna in recupero. Tre punti pesanti - 0: Carbonell decide al 92’, vittoria preziosa e tre punti d’oro per le bianconere Allo stadio Pozzo- Da calcionews24.com
Juve Women beffata dal gol fantasma. Rabbia Canzi: “Non c’è sicurezza” - Le ragazze di Canzi nella serata di ieri hanno incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League, subendo gol in pieno recupero. Secondo tuttosport.com