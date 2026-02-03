Zeta Club un altro exploit nella Coppa Palmieri

Questa sera lo Zeta Club-Salvi ha bissato il risultato vincente in Coppa Palmieri, battendo 3-0 il Max Tennis Bologna. La squadra ha dominato il match dall'inizio alla fine, lasciando poco spazio agli avversari e confermando il suo stato di forma. I tifosi presenti sugli spalti hanno festeggiato un’altra vittoria importante in questa competizione.

Lo Zeta club-Salvi vince ancora nel campionato di Coppa Palmieri con un netto 3-0 sulla formazione del Max tennis Bologna. Risultato storico per la compagine del nuovo centro sportivo ferrarese in sinergia con l’Azienda Salvi, perché il primo in assoluto a livello federale all’interno dei propri campi da tennis. In questa giornata di gara disputata sulla superficie veloce, il capitano Ferdinando De Luca ha schierato come primo singolarista Andrea Cogo, giovane sedicenne classificato 2.7, che non ha lasciato scampo al felsineo Gabriele Russo, uscendo vincitore dalla partita per 6061. Nessun problema per Cogo che ha dimostrato di essere un giocatore già consolidato per la seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zeta Club, un altro exploit nella Coppa Palmieri Approfondimenti su Zeta Club Zeta Club, bel debutto nella Coppa Palmieri Lo Zeta Club ha fatto il suo debutto ufficiale nel campionato regionale di tennis. Zeta Club al primo posto. La Coccinella fa en plein Al termine dell’11ª giornata della fase preliminare, Zeta Club si conferma al primo posto, mentre La Coccinella si distingue con un risultato positivo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Zeta Club Argomenti discussi: Lo Zeta Club-Salvi ancora vincente in Coppa Palmieri; Roma sotto controllo: la movida dopo Crans-Montana; Su Radio Zeta in rotazione gli inediti dei ragazzi di Amici; Ha giocato una volta in Nazionale, ora firma per il Chievo in D. Zeta Club, un altro exploit nella Coppa PalmieriTennis: i ragazzi allenati da De Luca fanno un altro passo avanti verso l’approdo al tabellone ad eliminazione diretta. Domenica prossimo match. ilrestodelcarlino.it Zeta Club, bel debutto nella Coppa PalmieriLo Zeta Club ha iniziato la sua attività collegata alla Federtennis andando ad iscriversi alla Coppa Palmieri quale suo primo impegno a squadre ufficiale: un campionato regionale al maschile per gioca ... ilrestodelcarlino.it PASQUA 2026 – ZETA CLUB SELINUNTE Trascorri la Pasqua in Sicilia tra sole, divertimento e buona cucina Animazione per grandi e piccoli, pranzo di Pasqua, grigliata di Pasquetta e tanto relax in un villaggio perfetto per tutta la famiglia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.