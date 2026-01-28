Zeta Club bel debutto nella Coppa Palmieri

Lo Zeta Club ha fatto il suo debutto ufficiale nel campionato regionale di tennis. La squadra si è iscritta alla Coppa Palmieri, il primo impegno a squadre riconosciuto dalla Federtennis. Si tratta di un torneo maschile riservato a giocatori di seconda e terza categoria, tutti nel gruppo 2. È stata una prima uscita concreta per il club, che ora punta a crescere e a farsi strada nel panorama regionale.

Lo Zeta Club ha iniziato la sua attività collegata alla Federtennis andando ad iscriversi alla Coppa Palmieri quale suo primo impegno a squadre ufficiale: un campionato regionale al maschile per giocatori di classifica terza e seconda categoria limitata al gruppo 2.6. Il sorteggio ha visto l'inserimento dei ragazzi di Nando De Luca nel girone con il Circolo Decima, Il Max tennis time Bologna ed il Siro. Proprio al Circolo tennis Siro di Bologna si è disputata la prima partita questa domenica, con una importantissima vittoria per 2–1, maturata con successo finale nel doppio di spareggio dopo il momentaneo pareggio nei primi due incontri di singolare.

