TeleMeloni nel caos Raisport in sciopero contro Petrecca

La Rai è nel caos. I giornalisti di Raisport hanno deciso di scioperare in segno di protesta contro il direttore Petrecca, che si è messo al centro delle critiche dopo la figuraccia all’apertura delle Olimpiadi. La situazione si fa sempre più tesa e rischia di complicare ulteriormente la gestione dell’emittente pubblica.

Viale Mazzini I giornalisti contro il direttore rifiutano di firmare i servizi. La Russa intima alla tv pubblica di richiamare Pucci a Sanremo: «Lo conosco da 30 anni, fa morire dal ridere». Protestano anche i colleghi dei Tg. L'ad Rossi toglie al fedelissimo la chiusura dei Giochi. Il Pd contro la striscia su Rai2 per il direttore del Giornale Tommaso Cerno

