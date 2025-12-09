Il carnevale degli animali - Concerto di Natale

9 dic 2025

L’ultimo concerto della stagione Scatola Sonora 2025 chiude con un brillante programma che vuole essere anche un augurio di Barco Teatro e dei suoi artisti al pubblico: trascrizioni di suites da "La Bella Addormentata", "Lo Schiaccianoci", "Il Carnevale degli Animali", unitamente ad una raccolta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

