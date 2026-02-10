Teatro | a Momo va in scena Trenta secondi d' amore
Prosegue la rassegna teatrale di Momo, organizzata da Aps L'Arcano, con il secondo appuntamento in cartellone.Sabato 21 febbraio, alle 21, la compagnia teatrale I SognAttori porta in scena "Trenta secondi d'amore", brillante commedia di Aldo De Benedetti.Lo spettacolo racconta, con ritmo serrato.🔗 Leggi su Novaratoday.it
